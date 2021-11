Rakhi Sawant Controversies : एक्ट्रेस और मॉडल राखी सावंत जो अपनी बेबाक और बोल्ड नेचर की वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने पॉपुलर हैं, आज माना रही हैं अपना 43 वा बर्थडे. राखी बॉलीवुड(Rakhi Sawant Birthday) इंडस्ट्री की एक जानी मानी फिगर हैं जो हमेशा ही ह्यूमर, बोल्ड(Rakhi Sawant latest news) स्टेटमेंट और कंट्रोवर्सीज के लिए अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं. उनके जन्मदिन के अवसर पर आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको उनसे जुड़ी 5 टॉप कंट्रोवर्सीज (Top 5 controversies of Rakhi Sawant) के बारे में जिसने फैंस के साथ साथ पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी कर दिया था शॉक. वीडियो देखेंAlso Read - Top 5 Bold Looks Of Sanjeeda Shaikh: संजीदा शेख़ ने इन बोल्ड अवतार से ढाया कहर, देखकर उड़ जायेंगे आपके होश | Watch Video