स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हैं सोंठ (Benefits Of Dry Ginger): मौसम चाहे बारिश का हो या ठंडी का, साथ आने वाली बीमारियां हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती हैं. ऐसे में सोंठ एक ऐसा रामबाण घरेलू उपाय हैं जो आपको ना सिर्फ बीमारियों से बचाएगा बल्कि आपकी कई मौजूदा समस्याओं को भी दूर करने की पवर रखता हैं. तो आइए हम आपको बता दें कि सोंठ और कुछ नहीं बल्कि सुखा हुआ अदरक हैं. सभी के घर में इस्तेमाल होने वाला यह इंग्रीडिएंट अपने मेडिसिनल गुणों के लिए काफी मशहूर हैं. तो आइए जानते हैं सोंठ के टॉप 5 फायदे.

सोंठ पाचन क्रिया के लिए हैं लाभदायक (Dry Ginger Aids Digestion): अक्सर बाहर का खाना खाने से या पेट साफ ना होने के कारण हमारे शरीर की पाचन क्रिया बिगड़ जाती हैं. कहा जाता हैं की अगर आप खाने से पहले रोजाना केवल 1-2 gm सोंठ का पाउडर लेंगे तो आप अपनी पाचन क्रिया को मजबूत कर सकते हैं. यही नहीं सोंठ से आपको पेट दर्द से भी राहत मिलेगा. सोंठ वजन घटाने में करे मदद (Dry Ginger Promotes Weight Loss) : अगर आप अपने वजन या बेली फैट से परेशान हैं तो हम आपको बता दे कि सोंठ आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता हैं. अदरक में एंटीऑक्सीडेंट्स होने के साथ साथ यह हमारे एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में मदद करता हैं. तो आप रोज सुबह 1/4 चम्मच पानी में 1 चुटकी सोंठ मिक्स करें और पी जाएं. सोंठ मेंस्ट्रुअल पैन से आराम देता हैं (Dry Ginger controls Menstrual pains) : अब खास कर महिलाओं की बात की जाए तो कई महिलाएं हर महीने पीरियड पैन से गुजरती हैं. इस दर्द को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है. अगर आपको भी यह समस्या है, तो आप सोंठ और काली मिर्च को मिलाकर हर्बल टी बनाकर पी सकते हैं. इससे आपको दर्द से राहत ही नहीं बल्कि इरेगुलर पीरियड्स की समस्या भी दूर हो सकती हैं. सोंठ कंट्रोल करे ब्लड शुगर लेवल्स (Dry Ginger lowers Blood Sugar) : क्या आप जानते हैं सोंठ डायबिटीज को कंट्रोल करने वाली नेचुरल जड़ी बूटी मानी जाती हैं? जी हां, सिर्फ 2gm सोंठ पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाकर अगर आप रोज सुबह खाली पेट पीने की आदत डाल देंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेंगे. सोंठ सूजन को करता हैं कम (Dry Ginger reduces Inflammation) : अगर आप अपने जोड़ों और उंगलियों में हो रही सूजन से परेशान हैं तो नमक और सोंठ को गुनगुने पानी में मिलाकर जरूर पिए. यह आपके शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में मदद करेगा. कहा जाता है सोंठ छोटो से होने वाली सूजन को भी ठीक कर देता हैं.

तो जान लीजिए कि सोंठ सिर्फ खाने में इस्तेमाल होने वाली सामान्य स्पाइस ही नहीं बल्कि हर समस्या की एक रामबाण औषधि भी हैं.

