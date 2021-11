Benefits of eating dry fruits in winters : वैसे तो हर रोज़ थोड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना कई प्रकार में फायदे देता है, लेकिन सर्दियों में इसका सेवन करना (Health benefits of eating dry fruits in winters)और भी ज़्यादा लाभकारी माना जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है की सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना हमे सर्दी, ज़ुकाम और वायरल फ्लू जैसी (Advantages of eating dry fruits in winters) बीमारियों से दूर रखता है(Health and diet tips) और साथ ही साथ हमारे शरीर को भी अंदर से गरम और मजबूत रखता है. इस वीडियो में जानिए सर्दियों के सूखे मेवे खाने के बेमिसाल फायदों के बारे में.Also Read - Expert Diet Tips For Grey Hair: बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकने के लिए घरेलू उपाय | Watch Video