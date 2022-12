Fake And Real Milk: घर पर आ रहा दूध असली है या मिलावटी, ऐसे करें पहचान| Watch Video

How To Identify Milk Purity and Adulterated Milk: दूध हर घर में मौजूद होता है. दूध पीना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है. इससे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती. लेकिन आजकल बाजार में मिलावटी और सिंथेटिक दूध आ रहा है. ऐसे में आप दूध असली पी रहे हैं या मिलावटी इस बात का तो आपको पता भी नहीं है. आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असली दूध और मिलावटी दूध की पहचान कैसे करें. देखें वीडियो

How To Identify Milk Purity and Adulterated Milk: दूध को सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. दूध पीने से कैल्शियम की कमी नहीं होती है. कुछ लोग गाय का दूध पीना पसंद करते हैं तो कुछ लोग भैंस का दूध. कई लोग तो पैकेट का दूध भी पीते हैं. आजकल बाजार में मिलावटी और सिंथेटिक दूध आ रहा है. आप दूध असली पी रहे हैं या मिलावटी इस बात की तो आपको भनक तक नहीं है. आज के इस वीडियो में हम आपको असली दूध और मिलावटी दूध की पहचान कैसे करें. इसके बारे में बताएंगे. दूध को पहचानना है तो उसके स्वाद से पहचानिए. असली दूध का स्वाद हलका सा मीठा होगा. आप दूध सूंघकर देखिए अगर उसमें से मीठेपन की खुशबू आ रही है तो दूध शुद्ध है और अगर उसमें से साबुन या डिटरजेंट जैसी महक आ रही है तो ये समझना चाहिए कि उसमें मिलावट की गई है. वीडियो में और भी कई तरीके बताएं गए है, जिससे असली और मिलावटी दूध का आसानी से पता लगा सकते हैं. देखें वीडियो

