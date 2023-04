Hindi Video Gallery

Watch Video

Roti Worst Effects: तवे के बाद सीधे गैस की आंच पर सिकी रोटी खाते हैं? हो जाएं सावधान, वरना इन बीमारियों का हो सकता है खतरा| Watch Video

Roti Made On Gas Can Cause Cancer: भूख लगते ही हमें सबसे पहले रोटी की याद आती है. क्योंकि उत्तर भारत में रोटी लोगों की डाइट का हिस्सा है. लेकिन रोटी को बनाने के लिए सबसे पहले पानी के साथ आटे को अच्छी तरह से गूथ लिया जाता है. बाद में इसे तवे और उसके बाद सीधे आंच पर सेककर रोटी तैयार की जाती है. लेकिन इस बीच क्या आप जनते हैं कि तवे के बाद सीधे आंच पर सिकी रोटी आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है. आइए वीडियो में जानते हैं कैसे? देखें वीडियो

Roti Made On Gas Can Cause Cancer: भूख लगते ही हमें सबसे पहले रोटी की याद आती है. क्योंकि उत्तर भारत में रोटी लोगों की डाइट का हिस्सा है. इसको बनाने की एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है. सबसे पहले पानी के साथ आटे को अच्छी तरह से गूथ लिया जाता है. बाद में इसे तवे और उसके बाद सीधे आंच पर सेककर रोटी तैयार की जाती है. इसके बाद हम इसको खाकर भूख मिटाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तवे के बाद सीधे आंच पर सिकी रोटी आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है. आइए वीडियो में जानते हैं कैसे? देखें वीडियो