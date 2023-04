Hindi Video Gallery

खाना खाने के तुरंत बाद ना खाएं फल, वरना सेहत को हो सकता है नुकसान, वीडियो में जानें क्या है Nutritionist की राय | Watch Video

Best Time To Eat Fruits Before Or After meal: फल खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है. फल न्यूट्रिशन्स से भरपूर होते हैं इसलिए इन्हें खाने की सलाह दी जाती है. फलों को एनर्जी और न्यूट्रिशन्स का पावर हाउस कहा जाता है. फल खाने चाहिए इसमें बेशक कोई दोराय नहीं है, लेकिन फल खाने के टाइम को लेकर कई राय हैं. कुछ लोग सुबह नाश्ते में फल खाते हैं, कुछ लंच या डिनर के बाद फल लेते हैं तो वहीं कुछ लोग शाम के वक्त फल खाना प्रेफर करते हैं. लेकिन फलों को खाने का सही समय क्या है. आइए इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट सिमरन कौर से जानते हैं. देखें वीडियो