कब्ज (Constipation) एक ऐसी समस्या है जिसके कारण मरीज का पेट ठीक से साफ नहीं होता और शौच के दौरान काफी दिक्कतें आती हैं. लम्बे समय तक कब्ज की समस्या रहने से कई और बीमारियां होने का खतरा रहता है. कब्ज के लक्षणों (Kabj ke lakshan) को नजरअंदाज ना करें बल्कि इसका इलाज कराएं. Video में जाने कब्ज के कारण, लक्षण, और आयुर्वेद में कब्ज की समस्या के घरेलू इलाज (Home Remedies for Constipation)

कब्ज होने के कारण (Constipation Causes in Hindi)

भोजन में रेशेदार आहार की कमी होना.

मैदे से बने एवं तले हुए मिर्च-मसालेदार भोजन का सेवन करना.

पानी कम पीना या तरल पदार्थों का सेवन कम करना.

समय पर भोजन ना करना.

रात में देर से भोजन करना.

इस कारण रोगी को कई बार शौच के लिए जाना पड़ता है. इतना ही नहीं व्यक्ति को बहुत सोच-समझकर खाना-पीना पड़ता है. क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, क्या आप भी कब्ज से परेशान हैं, और कब्ज का घरेलू उपचार चाहते हैं?

आयुर्वेद में कब्ज की समस्या के लिए अनेक घरेलू उपाय (Kabj ke Gharelu Upay) बताए गए हैं. आप इन असरदार उपायों से आसानी से कब्ज का घरेलू उपचार कर सकते हैं.

आयुर्वेद में कब्ज की समस्या के लिए अनेक घरेलू उपाय (Home Remedies for constipation in Hindi)

जीरा और अजवायन से कब्ज का इलाज (Jeera and Ajwain: Home Remedies to Treat Constipation in Hindi)

जीरे और अजवायन को धीमी आंच पर भून कर पीस लें. रोज आधा चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ पिएं। यह कब्ज दूर करने का कारगर घरेलू इलाज (Kabj ka ilaj) है.

कब्ज की बीमारी में मुलेठी से लाभ (Mulethi: Home Remedy for Constipation Disease in Hindi)

एक गिलास पानी में एक चम्मच मुलेठी का चूर्ण और एक चम्मच गुड़ मिलाकर सेवन करें। यह कब्ज की समस्या को ठीक करने में मदद करता है.

मुनक्के के सेवन से कब्ज का घरेलू इलाज (Raisin: Home Remedies to Treat Constipation in Hindi)

लगभग 8-10 ग्राम मुनक्के रात को पानी में भिगा दें। सुबह इसके बीज निकालकर दूध में उबाल कर खाएं.

एरण्ड के तेल से कब्ज का घरेलू इलाज (Castor oil: Home Remedy for Constipation in Hindi)

रात में सोते समय एक गिलास गर्म दूध में 1-2 चम्मच एरण्ड का तेल डालकर पिएं। कब्ज दूर करने का यह घरेलू इलाज (Kabj ka ilaj) बहुत ही उपयोगी है.

सौंफ से करें कब्ज का इलाज (Saunf: Home Remedies for Constipation Problem in Hindi)

रात में सोने से पहले एक चम्मच भुनी हुई सौंफ गरम पानी के साथ पिएं। सौंफ में पाए जाने वाले उड़नशील तेल पाचन क्रिया को दुरुस्त करते हैं, तथा गैस्ट्रिक एंजाइम के उत्पादन को बढ़ाते हैं,