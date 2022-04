Circuit Training for Fitness: मोटापे के कारण शरीर में कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं. जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए कई तरह के तरीके (circuit training benefits) खोजने लगते हैं. लेकिन कई बार ज्यादा जानकारी नहीं हो पाने के कारण लोग अपना (circuit training workout) वज़न कम नहीं कर पाते हैॆं. आज हम आपको बताएंगे सर्किट ट्रेनिंग के बारे में.इसके जरिए आप अपना वज़न आसानी से कम कर सकते हैं और इससे आपकी समय की भी बचत होगी. सर्किट (Circuit Training) ट्रेनिंग के अन्दर आपको मसल्स की मजबूती और ताकत बढ़ाने (go for it) के लिए एक्सरसाइज करनी होती है. इस सर्किट ट्रेनिंग से आपको बहुत फायदा मिलेगा.यह ट्रेनिंग मीडियम इंटेंसिटी लेवल की होती है और इसमें आपको (circuit training workouts for weight loss) अलग-अलग मसल्स ग्रुप के लिए एक्सरसाइज (excercise) करनी होती है. इस ट्रेनिंग में कम समय में ज्यादा एक्सरसाइज कराया जाता है. हम आपके लिए हर हफ्ते कुछ नए एक्सरसाइज के एपिसोड लेकर आएंगे. फिलहाल इस हफ्ते के पहले एपिसोड ‘गो फॉर इट’ को वीडियो में देखें.Also Read - World Bipolar Day Special: क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर? जानिए इसके कारण और लक्षण