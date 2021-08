New Delhi, Honey Singh Case: यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) उन मशहूर हस्तियों में से एक हैं जो हर बार किसी ने किसी वजह से विवादों में नजर आ ही जाते हैं, बात चाहे एडल्ट गाने बनाने की हो या ड्रग्स करने की रैपर पहले भी कई बार सुरखियों में नज़र आ चुके हैं.हाल ही में उनकी पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है (Recently his wife has accused him of domestic violence) दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में सोमवार को शालिनी ने हनी सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दरज करवाई है। एफआईआर में शालिनी ने हनी सिंह पर शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और भावनात्मक शोषण जैसे संगीन आरोप लगाये हैं। (Shalini has lodged an FIR against Honey Singh in Delhi’s Tis Hazari Court on Monday. In the FIR, Shalini has made serious allegations against Honey Singh like physical abuse, mental abuse and emotional abuse.)Also Read - Chunky Panday Rapid Fire : चंकी पांडे ने अनन्या पांडे के बारे में दिलचस्प सवालों के जवाब दिए | Watch