Weekly Rashifal From 28th March To 3rd April : एक और नया सप्ताह दस्तक दे चुका है. इसी के साथ आपके (weekly horoscope) मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहे होंगे कि इस हफ्ते में आपके लिए कौन सी नई चुनौतियां आपका इंतज़ार कर रही हैं और कौन सी नई खुशियां आपकी झोली में आने वाली हैं. तो घबराइए नहीं (astrology) क्योंकि एस्ट्रोलॉजर (horoscope 2022) शीतल शापरिया आज आपको बताएंगी 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक की आपकी सप्ताहिक राशिफल. वीडियो में जानिए यह हफ्ता आपके लिए कितना ख़ास होगा और किन बातों का रखना होगा ख़ास ख्याल.Also Read - Weekly Rashifal From 14th To 20th March: जानिए इस हफ्ते किन चुनौतियों का करना होगा सामना, देखें अपना सप्ताहिक राशिफल