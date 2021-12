How to keep children safe from Omicron : ओमिक्रोन वेरिएंट ने जबसे भारत में कदम रखा है, तबसे ही इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है. इस खतरनाक वेरिएंट के चलते हर दिन कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. ऐसे में इन केसेस में बढ़ोतरी आते देख कर स्कूल और कालेज के खुल जाने से पैरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर काफी चिंतित हैं. ओमिक्रोन वेरिएंट से बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है और कैसे उन्हें इससे सुरक्षित रखा जा सकता है, ये जानने के लिए देखिए यह वीडियो.Also Read - New Corona Variant Omicron: इससे लड़ना है या डरना है? सुनिए expert ने क्या कहा | Watch Video