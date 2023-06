Hindi Video Gallery

लैब में कैसे बनता है हीरा? कैसे होती है Natural और Lab Grown Diamond की पहचान | Watch Video

Difference Between Lab Grown And Natural Diamonds: अपने अमेरीका के राजकीय दौरे पर पीएम मोदी ने First Lady of America Jill Biden को हीरा गिफ्ट किया था. ये हीरा आम हीरा नहीं बल्कि बाकि हीरों से बेहद अलग और खास है. क्योंकि इसे लैब में बेहद अनोखे तरीके से बनाया जाता है. आइए इस वीडियो में जानते हैं लैब में कैसे बनता है हीरा और कैसे होती है Natural और Lab Grown Diamond की पहचान. देखें वीडियो

Difference Between Lab Grown And Natural Diamonds: अपने अमेरीका के राजकीय दौरे पर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden और First Lady of America Jill Biden को कई तोहफे दिए. वैसे तो तोहफे में भारत के अलग-अलग राज्य के कई बेहद खास और बेहद अनोखी चीजें शामिल थी, लेकिन इन सब में से एक बेहद अलग चीज भी तोहफे में दी गई. बाकि तोहफों के साथ पीएम ने खास एक हीरा भी गिफ्ट किया. वैसे तो कोई भी हीरा आम नहीं होता, लेकिन ये हीरा बाकि हीरों से बेहद अलग और खास है. इस खास हीरे का नाम है Green Diamond. नाम से आपको लग रहा होगा कि ये हीरा हरे रंग का होगा इसलिए इसका नाम green Diamond है. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इस हीरे को बाकियों के जैसे खान से नहीं बल्कि लैब में बेहद अनोखे तरीके से बनाया जाता है. आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लैब में कैसे बनता है हीरा और कैसे होती है Natural और Lab Grown Diamond की पहचान. देखें वीडियो