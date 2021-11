What is End To End Encryption? इंस्टैट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप में कई तरह के फीचर्स हैं जिनमें(End to end encryption feature on WhatsApp) से एक सबसे जरूरी फीचर है End to End encryption का. इस फीचर के तहत व्हाट्सएप आपके चैट्स को सेफ और सिक्योर करता है जिससे की कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सनल चैट्स न पढ़ पाए और (Why do WhatsApp chats get leaked)सारे कॉल्स, मैसेज, फोटोज़(WhatsApp hacks and tips) और विडियोज आपके और आपके कांटैक्ट के ही बीच में रहे. लेकिन कई बार ऐसा होता है की व्हाट्सएप चैट्स आसानी से लीक हो जाते हैं. इन व्हाट्सएप चैट लीक्स के पीछे का कारण क्या है और क्या है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, इस बात की डिटेल्ड जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में. वीडियो देखें.Also Read - Paytm Tricks And Hacks: ऐसे कर सकते हैं व्हाट्सएप पर आए QR कोड को स्कैन, यहां जानें तरीका | वीडियो देखें