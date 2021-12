How to apply Income Tax : इनकम टैक्स रिटर्न अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. और 31 दिसंबर आने में महज़ एक ही हफ्ता रह रहा है. इसी के साथ (How to file ITR) आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है. इसलिए आप भी देर ना करें और आज ही करें इनकम टैक्स फाइलिंग का काम. इस वीडियो में जानिए इनकम टैक्स (Step by step guide on how to apply income tax return) फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप आसान तरीकाAlso Read - Whatsapp Payment: व्हाट्सऐप के जरिए चेक कर सकते हैं अपना बैंक बैलेंस, फॉलो करने होंगे ये सिंपल टिप्स