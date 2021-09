How to backup WhatsApp chats in Google drive : व्हाट्सअप दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले इंस्टेंट मेसेजिंग एप में से एक है. यह अपनो से जुड़े रहने के लिए काफी हैंडी और कन्विनिएंट एप है. कॉल्स, चैट्स, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ और विडियोज हर चीज़ को हम व्हाट्सएप पर शेयर कर(How to backup WhatsApp chats in google drive) सकते हैं. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है की गलती से अगर आपके ज़रूरी चैट्स डिलीट हो गए तो आप क्या करेंगे ? कई बार ऐसा होता है की हम अपना फोन(WhatsApp tips and tricks) बदलने वाले वाले होते हैं या फिर फोन फार्मेट करने वाले होते हैं, इस प्रोसेस में आप अपने ज़रूरी व्हाट्सएप चैट्स को खो सकते हैं. लेकिन घबराइए नहीं, व्हाट्सएप हमें कई तरह की फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसमे से एक है चैट बैकअप का फीचर. आप अपने व्हाट्सएप चैट को बड़ी ही आसानी से बैक(Steps to backup WhatsApp chats in google drive) अप करके गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं. आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं की आप कैसे व्हाट्सएप चैट को गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं बस इन सिम्पल स्टेप्स की मदद से.Also Read - Dark Mode In Google Search For Web: गूगल सर्च में करना चाहते हैं डार्क मोड को ऑन? फॉलो करें इन सिंपल स्टेप्स को