How to buy ticket and recharge metro card through Paytm: लाखों यात्री परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में मेट्रो को पसंद करते हैं. जहां बस, ट्रेन, कैब, ऑटो जैसे यात्रा के साधनों को गंतव्य तक पहुंचने में अच्छा समय लगता है, वहीं दूसरी ओर मेट्रो छोटे और तेज मार्ग लेती है. मेट्रो यात्रा के अनुभव को छोटा और तेज बनाते हैं, और मेट्रो कार्ड टिकट खरीदने के लिए कतार में खड़े होने की आवश्यकता को समाप्त करते हैं. इसके ऊपर, पेटीएम एप्लिकेशन मेट्रो कार्ड को रिचार्ज करने की प्रक्रिया को बिल्कुल डिजिटल और सुरक्षित बनाता है. इस ब्लॉग में, हम आपको मेट्रो टिकट बुकिंग के लिए आसानी से पेटीएम का उपयोग करने के चरण दिखाएंगे. मेट्रो टिकट ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए यात्रियों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना आवश्यक है.

1. पेटीएम एप्लिकेशन में लॉग इन करें

2. ‘रिचार्ज और बिल भुगतान’ पर क्लिक करें

3. इसके बाद, ‘और देखें’ पर क्लिक करें और ‘मेट्रो’ चुनें

4. ‘मेट्रो’ का चयन करें

5. ‘मेट्रो क्यूआर टिकट’ चुनें

6. गंतव्य ‘से’ और ‘से’ चुनें

7. दिल्ली मेट्रो टिकट पाने के लिए लोगों की संख्या चुनें और 'प्रोसीड टू पे' पर क्लिक करें

पेटीएम एप्लिकेशन के माध्यम से मेट्रो कार्ड रिचार्ज

1. पेटीएम एप्लिकेशन खोलें

2. ‘रिचार्ज और बिल भुगतान’ पर क्लिक करें

3. इसके बाद, ‘अधिक देखें’ पर क्लिक करें और ‘मेट्रो रिचार्ज’ चुनें

4. वांछित मेट्रो चुनें और ‘स्मार्ट कार्ड रिचार्ज’ पर क्लिक करें

5. अब, कार्ड नंबर और राशि दर्ज करें

6. एक बार हो जाने के बाद, मेट्रो कार्ड को रिचार्ज करने के लिए 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें