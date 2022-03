How To Change Instagram Password: इंस्टाग्राम (Instagram) एक फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है. इंस्टाग्राम अकाउंट पर सभी अपना फोटो और वीडियो शेयर करते हैं. कई (forgot instagram password) बार ऐसा होता है कि हम (instagram password reset) अपने स्मार्टफोन में इंस्टाग्राम (instagram password reset) हमेशा लॉग-इन करके रखते हैं. इससे हमें पासवर्ड याद करने की जरुरत नहीं पड़ती है. लेकिन (forgot instagram password) कई बार ऐसा होता है कि हम नया स्मार्टफोन खरीदते हैं और उस दौरान नए फोन में इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग इन करते हैं तो पासवर्ड हमारे दिमाग से स्किप कर जाता है और हम पासवर्ड भूल जाते हैं. तो ऐसे में परेशान होने (how to reset instagram password) की जरूरत नहीं है. हम आपको कुछ आसान तरीके के बारे बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप पासवर्ड चेंज और रीसेट कर पाएंगे. वीडियो में विस्तार से देखें इंस्टाग्राम का पासवर्ड रीसेट या चेंज करने के तरीके के बारे में.Also Read - Apple Spring Event 2022: APPLE के iPad Air और Mac Studio प्रोडक्ट्स की हुई एंट्री, जानिए क्या है इसकी कीमत

Also Read - Windows 11 के 5 जबरदस्त फ़ीचर जिनके बारे में आप नही जानते होंगे, देखें लिस्ट - Watch Video