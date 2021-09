Oil Pulling Technique Step By Step Guide: ऑयल पुलिंग का मतलब होता है तेल से कुल्ला(Oil Pulling benefits) करना.यह एक आयुर्वेदिक विधि है जो की प्राचीन काल(Oil pulling Techniques) से चलता आ रहा है. यह टेक्निक दांतो को चमकदार और सेहतमंद बनाने की क्षमता रखता है और हमारे डेंटल हेल्थ को और मज़बूत बनाता है. आजकल यह ट्रेंड(What is Oil Pulling) दुनियाभर के फैल रहा है. कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे अनुष्का शर्मा भी इस टेक्निक का प्रयोग करती हैं. इस वीडियो में फिटनेस एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट मनीषा चोपड़ा हमें डिटेल में बताएंगी ऑयल पुलिंग, इसकी टेक्निक और इसके अचूक फायदों के बारे में. वीडियो देखेंAlso Read - Women Bone Health : जानें औरतों में हड्डियां कमज़ोर होने के कारण और उससे जुड़ी और भी बातें, वीडियो देखें