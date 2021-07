कैसे करें सूर्य नमस्कार?: (How to do Surya Namaskar) सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar) के साथ अपनी सुबह की शुरुआत नए सिरे से करने से बेहतर क्या हो सकता है? एक बेहतरीन कार्डियोवस्कुलर वर्कआउट जिसमें स्ट्रेचिंग के साथ हर कोई भाग शामिल है. इसमें 12 बैक-टू-बैक योगा पोज़ होते है. (Yoga For Fitness) हर सुबह सूर्य नमस्कार आपकी पीठ, मांसपेशियों को मजबूत करता है और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है. तो अगर आपने अभी तक सूर्य नमस्कार नहीं किया है, तो हमारे साथ डॉ. पुनजीता सेन हैं जो आपके लिए पोज़ का प्रदर्शन करेंगी. वीडियो देखें और अभी आजमाएं.Also Read - Sawan Vrat Special Food: सावन महीने के व्रत के दौरान जानिए क्या खाना चाहिए? Watch Video