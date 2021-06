Aadhaar कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है. इसे पहचान पत्र की तरह यूज किया जा सकता है. अगर आपने अपना Aadhaar Card खो दिया है और आप Aadhaar सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस Video के जरिए आप घर बैठे अपना Aadhaar Card डाउनलोड कर सकते हैं. Aadhaar Card डाउनलोड करने के लिए इस Video में पूरा प्रोसेस भी जान सकते हैं..

UIDAI की वेबसाइट से कोई भी व्यक्ति Aadhaar कार्ड की सॉफ्ट कॉपी आसानी से डाउनलोड कर सकता है. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. इसे डाउनलोड करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डिटेल्स जैसे Aadhaar number, Enrollment ID (EID) या Virtual ID (VID) और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए.

Aadhaar कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड(How to download Aadhar Card Online) करने के लिए सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाना होगा. यहां पर Aadhaar कार्ड को Aadhaar number, enrollment number या virtual ID से डाउनलोड करने के ऑप्शन को सेलेक्ट करें. इसके बाद Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर दें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. इसे बॉक्स में डालकर Verify and Download ऑप्शन को चूज करके Aadhaar कार्ड की सॉफ्ट कॉपी को सेव कर लें.