ई-आधार, आधार कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक रूप है. ई-आधार उसी तरह से मान्य है जैसे आधार कार्ड की हार्ड कॉपी. (E-Aadhaar Card) चूंकि यह इंटरनेट के जरिए डिजिटली तौर से यूज किया जाता है, इसलिए इसे ई-आधार कहते हैं. (Aadhaar news) इसे पासवर्ड से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी कह सकते हैं. इसके लिए यूजर्स यूआईडीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in या eaadhaar.uidai.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. Watch Video to know how to download E-aadhaar card.