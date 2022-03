Instant Pan Card Apply Online At Home: घर बैठे आप आसानी से अपना पैन कार्ड (PAN Card) बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको एक भी रुपए देने की जरुरत नहीं पड़ेगी. आप खुद ही घर बैठे आसानी से पैन कार्ड बनवा सकते हैं. बस ध्यान रहें कि आपका आधार कार्ड आपके पास हो और जो नंबर (PAN card apply online) आपने आधार कार्ड से लिंक करवाया है वह नंबर भी आपके पास मौजूद हो. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद ‘Instant PAN through Aadhaar’ पर क्लिक करना होगा. अब ‘Get New PAN’ पर क्लिक करें. इसके बाद आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा. अब आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालें. आगे की जानकारी वीडियो में विस्तार से जानें.Also Read - Garena Free Fire, India में कब आएगा? Watch Video