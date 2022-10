How To Get Rid Of Laziness In Morning: सुबह उठना हर किसी को आलस लगता है. कई लोग तो ऐसे भी है जिनकी आलस दूर हो जाती है फिर भी सुबह सोकर उठने के बाद वह फ्रेश फील नहीं करते. रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी लोगों को पूरे दिन नींद का एहसास होता रहता है. कई लोग दिनभर फ्रेश फील करने और नींद भगाने के लिए अधिक मात्रा में चाय, कॉफी और सिगरेट का सेवन करते हैं, जिससे हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ता है. अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है तो हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जिससे आपकी हर मॉर्निंश फ्रेश होगी. वीडियो में जानें कैसे हर मॉर्निंग आप अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं. देखें वीडियोAlso Read - Lukewarm Water: क्यों आपको रोज पीना चाहिए गुनगुना पानी? शोधों में क्या बताए गए हैं फायदे यहां जानिये