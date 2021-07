: गर्मियों में तेज धूप तो फिर भी सहन कर सकते है पर साथ ही होने वाले पसीने से जो हाल बेहाल हो जाता है, उससे भला कैसे लड़े? जहां कई लोग पसीने से होने वाली चिपचिपी त्वचा से परेशान है वही कई लोगों के लिए हाथों, पैरों और बगल में होने वाले एक्सेसिव पसीने का सामना करना और भी मुश्किल हो जाता हैं. यह पसीने के कारण शरीर से दुर्गंध, मुंहासे और ब्लैक हेड्स जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है तो इससे रोकना बहुत जरूरी है. तो आइए इस वीडियो द्वारा हम आपको बताते हैं वो पांच बातें जिससे आपको पसीने से आजादी मिल सकती हैं.

How to Get Rid of Summer Sweat : Top 5 Natural Ways To Stop Sweating

एंटीपर्सपीरैंट्स का करे इस्तेमाल (Antiperspirants for sweat): एंटीपर्सपीरैंट्स पसीने की दुर्गंध फैलाने वाले बैक्टीरिया को रोकते हैं. इसमें होने वाले एल्यूमिनियम पसीने को त्वचा तक पहुंचने से रोकता है. इससे आप रात में सोते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉफी और तीखे खाने से बचे (Avoid caffeine and Spicy food): अगर आपको ज्यादा पसीना होता हैं तो आप कॉफी और तीखे खाने का सेवन बिलकुल अवॉइड करे. कैफ़ीन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, हार्ट रेट को बढ़ा कर, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है. स्पाइसी फूड आपके बॉडी के टेंपरेचर को बढ़ाता हैं. ऐसे में यह सब अधिक पसीने का कारण भी बनते हैं. तो आप इनका सेवन ना करे. रोज वॉटर हाथो और पैरों के पसीने के लिए फायदेमंद (How to get rid of sweaty palms and feet): अगर आप हाथों और पैरों में होने वाले पसीने से परेशान है, तो आप रोज वॉटर को कॉटन स्वाब से हाथों और पैरों पर लगा सकते हैं. इससे त्वचा को ठंडक मिलती है और पसीने से राहत भी. आप घर पर भी रोज वॉटर बना सकते हैं. टमाटर का रस है फायदेमंद (Tomato Juice to get rid of sweat): आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि, टमाटर रस भी आपके पसीने को रोक सकता है. जी हां, यह वेजिटेबल आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है जिससे पसीना भी कम होता है. आप रोज एक ग्लास टमाटर रस पिए या फिर अपने हाथों को भी उसमे डिप कर सकते हैं. आइस क्यूब्स भी दिलाता है राहत (Ice cubes to combat sweating): आपने यह तो सुना ही होगा कि आइस क्यूब्स त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है. जी हां, सिर्फ यही नहीं आइस क्यूब्स आपको पसीने से राहत और आपके पोर्स को टाइट करने में भी मदद करता है. तो आप इन्हे अपने त्वचा पर रगड़ सकते हैं.

तो आप गर्मियों में हाइड्रेटेड रहे, और इन उपाय को आजमा कर हमे आपके रिजल्ट्स जरूर शेयर करें.

Script by Sneha M Jain