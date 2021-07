क्या आप टोन्ड लेग्स चाहते हैं? (Leg Workout for toned legs): दुनिया में दो सबसे आम फिटनेस लक्ष्य मजबूत होना और वजन कम करना है. दोनों ही मामलों में पैरों पर काम करना भी जरूरी होता है. वर्कआउट करते समय अपने पैरों पर ध्यान देने से आपके पैरों पर अधिक भार पड़ता है क्योंकि उनकी मांसपेशियां बड़ी होती हैं. (Best Leg Exercises to do at Home) इससे ताकत और अधिक कैलोरी को बर्न किया जाता है. ये लेग वर्कआउट न केवल आपके पैरों को टोन करेगा बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी तेज करेगा जिससे फैट बर्निंग होगी. रोमानियाई डेडलिफ्ट्स (Romanian Deadlifts) से लेकर बल्गेरियाई स्प्लिट स्क्वैट्स (Bulgarian Split Squats) तक, डोलन आचार्य (Dolan Acharya) द्वारा बताये गए इन किलर वर्कआउट को आज़माएं. वीडियो देखें.Also Read - Health Benefits Of Dry Ginger: स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हैं सोंठ | जानिए क्या है सोंठ के 5 फायदे ?