WhatsApp Tips: क्या आपको पता है की एहटसप्प आपको मैसेज प्रीव्यू को नोटिफिकेशन बार से हटाने का फीचर देता है? जी हां, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हे अपनी(WhatsApp tips) प्राइवेसी का ख्याल है और आप नही चाहते की लोग गलती से भी आपके इनकमिंग मैसेज को पढ़ लें, तो आज हम आपको इस विडियो के जरिए बताएंगेकी कैसे आप व्हाट्सएप(How to lock WhatsApp account) मैसेज प्रिव्यू को नोटिफिकेशन (How to disable WhatsApp message preview from notification bar)बार से हटा सकते हैं बस इन सिम्पल स्टेप्स को फॉलो कर के. वीडियो देखें