Instagram Tips and Tricks : इंस्टाग्राम एक पॉपुलर फोटो और वीडियो शेयरिंग एप है जिसे दुनियभर में एक बिलियन से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं. यह एप अपने नए और कुल फीचर्स जैसे की रिल्स और कई(Instagram Hacks )प्रकार के फिलटर्स की वजह से युवाओं में प्रचलित है. क्या आप जानते हैं इंस्टाग्राम ना केवल यूनिक फेचर्स से भरा है बल्कि इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स और hacks हैं जिनके बारे में शायद आपको पता न हो. एक ऐसी ही ट्रिक के(How to read messages on Instagram without being seen on chat window) बारे में आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में जिससे की आप इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेजेस को बिना " seen" दिखाए ही पढ़ सकते हैं और सामने वाले को भनक भी नही लगेगी को आपने उनका मैसेज पढ़ा या नही. वीडियो देखें.