Whatsapp Tips: व्हाट्सएप (Whatsapp) अभी के समय में लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media plateform) है. आजकल सभी फोन कॉल से ज्यादा व्हाट्सएप पर वॉइस (Whatsapp voice call) या फिर वीडियो कॉल करना पसंद कर रहे हैं. इन सब के बीच कई बार ऐसा होता है व्हाट्सएप कॉल आपका सारा डेटा खत्म कर देता है. फिर आपको (Whatsapp Video Call) काफी दिक्कतों का सामना (WhatsApp calls for android) करना पड़ता है. आज हम आपको (How to reduce mobile data usage during WhatsApp calls) व्हाट्सएप वॉइस कॉल से ज्यादा डाटा की खपत से कैसे बचें इसके बारे में बताएंगे. सबसे पहले आप अपने फोन में व्हाट्सएप का अपडेटेड वर्जन डाउनलोड (Whatsapp updated version) कर लीजिए. इसके बाद व्हाट्सएप में बने तीन डॉट पर क्लिक कीजिए. इस दौरान आपको स्टोरेज और डाटा का विकल्प दिखाई देगा. अब आप उस पर क्लिक कीजिए. इसके बारे वीडियो में और भी विस्तार से जाने