भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. कोविड-19 (Covid 19 vaccination) के टीकाकरण के लिए तीसरे चरण के रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं. इस चरण के लिए 18 साल (vaccine above 18 years) और उससे ऊपर की आयु वाले 1 मई से टीका लगवा सकेंगे.

लेकिन इस चरण में टीका लगवाने के लिए लोगों को कोविन प्लेटफॉर्म (CoWin App vaccine) या आरोग्य सेतु एप पर जाकर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, सीधे अस्पताल में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा. वीडियो में जानिए Step-by-step कैसे 18 साल से ऊपर वाले कैसे करें रजिस्ट्रेशन