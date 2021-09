Steps to restore deleted pictures and videos from Google Photos : गूगल फोटोज़ हमारी फोटोज़ और वीडियो के बैकअप और सिंक के लिए बेशक बेस्ट स्टोरेज की सुविधा देता है. इसे गूगल द्वारा 2015 में डेवलप (Google Photos backup)किया गया था और तबसे ही यह हमारी यादों को संजो कर रखने का एक जरिया बन गया है. इसमें हमारी फोटोज़ और विडियो ऑटोमैटिकली सेव और बैकअप हो जाती हैं. लेकिन क्या आपने कभी (Steps to restore deleted pictures and videos from Google Photos)सोचा है की अगर आपकी ज़रूरी फोटोज़ या फाइल्स आपसे गलती से डिलीट हो जाए तो आप क्या करेंगे ? घबराइए मत क्योंकि आज इस वीडियो के द्वारा(How to restore deleted files from Google photos) हम आपको बताएंगे की आप कैसे गूगल फोटोज़ में अपनी डिलीटेड फोटोज़ और वीडियो को वापस ला सकते हैं बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर की. वीडियो देखेंAlso Read - WhatsApp Update : व्हाट्सएप में आया View Once फीचर, एक बार देखने के बाद ही फ़ोटो और वीडियो हो जायेंगे गायब, ऐसे करें इस्तेमाल