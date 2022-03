होली में कार पर रंग लगने की संभावना (holi Festival) काफी हद तक बढ़ जाती है। अगर गलती से कार पर कलर लग जाता है तो उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है. कई बार कार से होली का रंग (how to safe car in holi) हटाते समय कार का पेंट भी खराब हो जाता है. ऐसे में ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं. तो आज (how to clean holi colour from car) हम आपको होली के रंग से कार को सुरक्षित रखने के बारे में बताने जा रहे हैं. होली पर कार को सेफ करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप होली वाले दिन कार का प्रयोग न करें और कहीं भी आने-जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें. कार को अच्छी तरह से कवर अप करके रखें. इस खबर के बारे वीडियो में विस्तार से जानें.Also Read - Holi पर दिल्ली मेट्रो में सफर का है इरादा तो जान लें DMRC की तरफ से आया यह जरूरी अपडेट