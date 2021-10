WhatsApp Hacks : इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. अपनो से जुड़े रहना हो या फिर ऑफिस का काम, व्हाट्सएप पर हम आसानी से रिलाई कर सकते हैं. व्हाट्सएप टाइम टू टाइम अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स लेकर लाता रहता है. इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही(WhatsApp tips and tricks) एक फीचर के बारे में बताने वाले हैं. अक्सर ऐसा होता है की हमे किसी ऐसे नंबर पर मेसेज या फाइल्स भेजने की जरूरत पड़ जाती है जो फोन में सेव नहीं होता. इसके लिए हमें पहले उस नए नंबर को सेव करना(How to send WhatsApp messages to unsaved numbers) पड़ता है क्योंकि बिना नंबर सेव किए वो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में नहीं दिखता. इसलिए आज हम आपको इस विडियो में एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से किसी नए नंबर पर मैसेज या फाइल्स भेज सकते हैं बिना उसे सेव किए. वीडियो देखें.Also Read - AIWA Launched Next Generation Hi-Fi Speakers In India : कमाल की साउंड क्वालिटी और दमदार बैटरी के साथ लॉन्च हुए | Watch Video