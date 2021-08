लोगों को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने से कैसे रोकें?: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक नया फीचर पेश किया है, जहां लोग आपकी अनुमति के बिना आपको किसी ग्रुप (How to stop people from adding you to WhatsApp Groups) में नहीं जोड़ सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप आपके परिवार, दोस्तों या यहां तक ​​कि को-वर्कर्स से जुड़े रहने का एक शानदार तरीका है. लेकिन कई बार इस सुविधा का फायदा अक्सर कई लोग चीजें बेचने या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई लोगों को ग्रुप (WhatsApp Groups) में जोड़ते हैं. ये ग्रुप्स अक्सर लोगों की अनुमति के बिना बनाए जाते हैं और परेशान करने वाले हो सकते हैं. हम में से कई लोग अनावश्यक ग्रुप्स का हिस्सा होने से परेशान हैं और अक्सर ग्रुप से निकलने में हिचकिचाते हैं. तो अगर आप भी इनसे परेशान हैं, तो वीडियो देखे और जाने कैसे एक फिल्टर किसी को भी आपको किसी भी अंजान ग्रुप में जोड़ने से रोकेगा (WhatsApp New Feature) . अभी देखें.Also Read - Schedule Emails On Gmail: जीमेल पर कैसे करें ईमेल को शेड्यूल? | Video देखे और जानें स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस