How to Take Care of Covid 19 Positive Child: सेकेंड वेव में कोरोना वायरस न केवल बड़े-बुजुर्गों को संक्रमित कर रहा है बल्कि यह बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है. ऐसे में कोरोना से संक्रमित बच्चों की देखभाल करना काफी मुश्किल है. वैसे तो यह वायरस बच्चों पर मामूली असर डालता है लेकिन कुछ बच्चे बेहद गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं. बच्चों में भी कोरोना के लक्षण वयस्कों की तरह दिखते हैं. बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, गले में खरास, स्वाद और गंध का गायब होने जैसे लक्षण दिखते हैं. ऐसे में हम आपको आज Dr Viswesvaran Balasubramanian से बातचीत दिखाते हैं. वह कोरोना संक्रमित बच्चे की देखभाल करने के टिप्स बता रहे हैं, जो काफी अहम है.