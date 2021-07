World Hepatitis Day 2021:दुनिया भर में लाखों लोग हेपेटाइटिस ( Hepatitis) से पीड़ित हैं. यह लीवर की बीमारी है जो आमतौर पर वायरल संक्रमण के कारण होती है. हेपेटाइटिस 5 तरह का होता है. ये वायरस संक्रामक होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं.’वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2021′ पर हेपेटाइटिस डिजीज के कारण (Causes of Hepatitis), लक्षण (Symptoms of Hepatitis)और इलाज पर जानकारी दे रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल (नई दिल्ली) के सीनियर कंसल्टेंट, लिवर ट्रांसप्लांट डॉ. नीरव गोयल ( Dr. Neerav Goyal) जान ने के लिए पुरा वीडियो जरूर देखेAlso Read - Is it Okay to Exercise on an Empty Stomach? क्या खाली पेट एक्सरसाइज करना फायदेमंद है या नुकसानदायक; जानें न्यूट्रिशनिस्ट मनीषा चोपड़ा से