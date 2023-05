Hindi Video Gallery

Right To Repair Portal: चाहे Mobile हो या TV/AC एक पोर्टल पर सबकी होगी फ्री रिपेयरिंग, जानिए कैसे - Watch Video

Right To Repair Portal:आज के दौर में हर घर में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है. उसे रिपेयर कराने के लिए आप सर्विस सेंटर, लोकल रिपेयरिंग शॉप पर जाते हैं. कई बार तो इन जगहों पर जाने से प्रोडक्ट सही हो जाता है. तो कई बार हम बेवकूफ बन जाते हैं. सर्विस सेंटर वाला या रिपेयर करने वाला आपके समान को बेकार बता देता है. इसके बाद हम नए प्रोडक्ट खरीदते हैं और पुराना प्रोडक्ट ई-कचरा बन जाता है. ऐसे में कस्टमर को बेवकूफ बनने से बचने और ई-कचरा कम करने के लिए सरकार ने Right to repair नाम का एक पोर्टल राइट टू रिपेयर पॉलिसी के तहत लॉन्च किया. जब कंपनी आपको सामान कोई भी फर्जी बहाना देकर ठीक करने से मना कर दे तो आप इस पोर्टल के तहत अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हैं. आईये जानते हैं कैसे…

