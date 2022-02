एक whatsapp अकाउंट को दो smartphone में चलाने- यदि आप दो एंड्रॉइड फोन पर एक whatsapp अकाउंट का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको multi- device feature पर depend होने की जरूरत नहीं है. यहां बताया गया है कि आप दो फोन पर एक whatsapp अकाउंट का उपयोग कैसे कर सकते हैं, Watch videoAlso Read - WhatsApp पर अगर भेजी हार्ट इमोजी तो हो सकती है जेल! जानें क्या है ये नया नियम?

– आपको Whatscan Pro नाम का ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि Google Play Store पर आसानी से उपलब्ध है। ऐप केवल एंड्रॉइड फोन पर काम करेगा। अगर आपका primary या secondary phone आईफोन है तो यह काम नहीं करेगा.

– एक बार जब आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो assured करें कि आपके फोन एक stable wifi connection से जुड़े हैं.

– secondary फोन पर web browser खोलें, जिस पर आप whatsapp का use करना चाहते हैं और whatsapp web खोलें.

– फोन का mobile browser खोलें और whatsapp home page पर जाएं। फिर desktop site का request करें और फिर आपको एक web page मिलेगा जिसमें एक Qr code प्रदर्शित होगा.

– दूसरे फोन पर दिखने वाले code को whatsapp app से scan करें। पहले पर, यह self drive रूप से आपके account से दूसरे फोन पर whatsapp web पर log in हो जाएगा। इस तरह आप दोनों फोन में ऐप का use कर पाएंगे.