IND vs SA Match Probable XIs India Tour of South Africa 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच शुक्रवार को Boland Park के मैदान पर खेला जाएगा. पहले मैच में मिली करारी हार के बाद दूसरा मैच टीम इंडिया के लिए बहुत अहम होने वाला. दूसरे मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-XI में कुछ जरूरी बदलाव हो सकते है. भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में कर सकती है बदलाव, Video में जानें पॉसिबल प्लेइंग-XI, Pitch और Weather Report.

India: Shikhar Dhawan, KL Rahul ©, Virat Kohli, Rishabh Pant (wk), Shreyas Iyer, Venkatesh Iyer, Ravichandran Ashwin, Bhuvneshwar Kumar, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal

South Africa: Janneman Malan, Aiden Markram, Quinton de Kock (wk), Temba Bavuma (c), Rassie van der Dussen, Marco Jensen, David Miller, Andile Phehlukwayo, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi