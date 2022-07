India in Commonwealth Games: 14 खेलों में हिस्सा ले चुके भारत की कोशिशें पदक तालिका में ऊपर आने की होंगी. Birmingham 2022 में भारत की तरफ से 215 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे हैं. 1998 के बाद क्रिकेट को फिर से शामिल किया गया है. हरमनप्रीत कौर की अगुआई में क्रिकेट से भी उम्मीदें होंगी. साथ ही ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी भी भारत की हिस्से में इस बार भी Gold लेकर आएंगे. पिछले चार राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा है और प्रत्येक में 50 से अधिक पदक जीते हैं. वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी और टेबल टेनिस में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किए हैं. | Watch VideoAlso Read - Delhi Excise Policy: ‘एक्साइज कमिश्नर’ को दिल्ली पुलिस ने EOW में दिया नोटिस, शराब टेंडर पर उपराज्यपाल VS केजरीवाल | Watch Video