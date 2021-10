भारत और न्यूजीलैंड के बीच 31 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में टूर्नामेंट का 28वां मैच खेला जाएगा. मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने कहा, “न्यूजीलैंड के साथ दबाव वाला मैच है. न्यूजीलैंड भी पहला मैच हारा है, तो उनके साथ दिक्कते बनी हुई हैं. Watch video to know n detail match prediction by Mohammad Kaif.