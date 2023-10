Hindi Video Gallery

India Vs New Zealand World Cup

India vs New Zealand: New Zealand से कैसे जीतेगा India, 20 सालों से तो World Cup में तो नहीं जीता

Ind vs New Zealand Match: पिछले 20 सालों की Cricket World Cup History आप देख लीजिए. New Zealand से India ...

Ind vs New Zealand Match: पिछले 20 सालों की Cricket World Cup History आप देख लीजिए. New Zealand से India ICC World Cup में कभी नहीं जीता है. एक भी मैच नहीं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन दोनों देश के बीच Match के दौरान Psychological Pressure काफी ज्यादा हावी होता है. ऐसे में Dharamshala में होने वाले India vs New Zealand के मैच में क्या होगा, ये जानना दिलचस्प रहेगा.

Trending Now