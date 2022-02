India Vs Sri Lanka Series T20 Match Prediction: भारत और श्रीलंका के बीच 24 फरवरी को थ्री मैच T201 सिरीज़ खेला जाएगा. लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई स्टेडियम (India Vs Sri Lanka T20) में दोनो ही टीम्स भिड़ेंगी. अपकमिंग मैच में जसप्रीत बुमराह रविन्द्र जडेगा संग वापसी करेंगे. रोहित शर्मा टीम को लीड करेंगे और विराट कोहली इस बार नहीं खेलेंगे. मैच की शुरुआत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम 7 बजे से होगी और (Ind vs SL match time and schedule) मौसम का तापमान 16 डिग्री होगा. भारतीय स्क्वाड में रोहित शर्मा, दीपक हुडा, बुमराह, रविन्द्र जडेजा, दीपक चाहर और सैमसन होंगे. लखनऊ पिच रिपोर्ट, लखनऊ मौसम पूर्वानुमान (T20) और लाइव मैच (IND vs SL predicted playing 11) के लिए टेलीकास्ट जैसी जानकारी पाने के लिए यह वीडियो देखेंAlso Read - ICC ODI Women's Rankings: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष को रैंकिंग में बढ़त