Weather Alert for Pan India: मुंबई से लेकर सूरत और भोपाल तक होगी भारी बारिश. Cyclone over Bay of Bengal. तेज बारिश की शुरुआत ओडिसा और आंध्र प्रदेश से होगी. उसके बाद कई राज्यों में दिखेगा भीषण बारिश का तांडव. Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Jharkhand में heavy rain का खतरा. Rain already started in Mumbai while Delhi may also experience rains soon due Western Disturbance.Also Read - Weather Latest Update: मौसम विभाग ने दी चेतावनी-मुंबई में भारी बारिश, ओडिशा में तूफान का अलर्ट जारी