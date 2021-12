Indian Gaming Market Revenue : भारत में मोबाइल गेमिंग आजकल चलन अब काफी ज़्यादा बढ़ चुका है. बच्चे से लेकर बूढ़े तक मोबाइल गेमिंग में आजकल काफी रुचि ले रहे हैं. पिछले (Indian gaming market revenue)कुछ सालों में भारत में मोबाइल गेमिंग में के उद्योग में काफी बढ़ोतरी भी देखी गई है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 2021 का रेवेन्यू 4000 करोड़ रहने का अनुमान है वहीं बात अगर 2025 तक(Estimated revenue of gaming market in 2021) के गेमिंग रेवेन्यू की की जाए तो यह 11 हजार करोड़ रुपए तक भी जा सकती है. और जानकारी के लिए वीडियो देखिए.Also Read - Tech Trends 2021: इस साल लॉन्च हुए काफी तगड़े गैजेट्स और टेक्नोलॉजी , यहां देखिए पूरी लिस्ट | Watch