Cryptocurrency Latest Update : क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार बना सकती है सख्त कानून. सरकार(Bitcoin fall news) के इस फैसले के बाद क्रिप्टो बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है. जिसके कारण बिटकॉइन, शीबा इनु, USDT, डडॉजकॉइन, इथेरियम, वजीरएक्स टोकन, कॉरडानो, रिप्पल, बिटटॉरेंट सभी में भारी गिरावट(Cryptocurrency latest news and updates) देखी जा रही है. सरकार की तरफ से मिले रेड सिग्नल के बाद करेंसी में 18 से 25 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिल रही है. केंद्रीय सरकार इस शीतकालीन सत्र में कर सकती है बिल पास. सख्ती के चलते निवेशकों को लग सकता है बड़ा झटका. इस खबर पर ज़्यादा (Will cryptocurrency see a ban in India) जानकारी पाने के लिए देखिए यह वीडियो.