Indian Idol 12 Sawai Bhatt Will Quit The Show: टीवी जगत से 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार गायक सवाई भाट (Sawai Bhatt) शायद जल्द ही शो को छोड़कर जा सकते हैं. दरअसल शो के अगले एपिसोड में सवाई भाट (Sawai Bhatt) ये ऐलान करने वाले हैं कि वो इस शो में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परिवार को उनकी जरुरत है. ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में शो के मेकर्स और सवाई भाट (Sawai Bhatt) क्या फैसला लेते है.