Indian Idol 12 Nachiket lele eliminated from the show See What He is Saying Now: टीवी के पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो ‘इंडियन आइडल 12’ (Indian Idol 12) से कंटेस्टेंट नचिकेत लेले (Nachiket lele) एविक्ट हो गए हैं और उनके जानें के बाद भी लागातार उनके निकलने पर विवाद बना हुआ है. नचिकेत (Nachiket lele) के साथ अन्य दो कंटेस्टेंट सवाई भट्ट और मोहम्मद दानिश एविक्शन के लिए एलिमिनेट हुए थे, लेकिन नचिकेत (Nachiket lele) को बाहर जाना पड़ा. नचिकेत लेले (Nachiket lele) ने बॉलीवुड लाइफ को दिए एक इंटरव्यू में इस पर सफाई दी है, उन्होंने कहा कि ‘उनका ये बुरा दिन था. उन्होंने बताया कि एक ही वक्त में एक्टिंग के साथ-साथ सिंगिंग करने को लेकर उन पर काफी मानसिक दवाब था. उन्होंने जजों पर लग रहे पक्षपात के आरोपों को आधारहीन बताया है. उन्होंने कहा कि कंटेस्टेंट्स के लिए किसी भी जज ने पक्षपात नहीं किया’. यहां पर देखें नचिकेत (Nachiket lele) का पूरा इंटरव्यू. Also Read - Indian Idol 12: आदित्य नारायण के बाद Pawandeep Rajan हुए कोरोना पॉजिटिव, सिंगर को किया गया क्वारंटाइन- Video

Also Read - Indian Idol 12: ए आर रहमान हुए इस कंटेस्टेंट के मुरीद, म्यूजिक कैसेट पर दे दिया अपना ऑटोग्राफ