Indian Idol 12 winners Pawandeep Rajan, Arunita Kanjilal and Shanmukhapriya seen in the transformed get up at the Teaser Launch, Mumbai: पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 ख़तम हो चूका है और पवनदीप राजन सीजन के विजेता बने, अरुणिता कांजीलाल को पहली रनर अप घोषित किया गया, जबकि सायली कांबले को शो के दूसरे रनर-अप के रूप में घोषित किया गया. हाल ही में पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल और शनमुखप्रिया एक साथ टीज़र लांच में देखने को मिले, जहाँ उन्होंने मीडिया के सवालो का जवाब दिए और इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स के बारे में बात की. (Recently, Pawandeep Rajan, Arunita Kanjilal and Shanmukhapriya were seen together at the teaser launch, where they answered media queries and talked about the contestants of Indian Idol.)वीडियो में आपको तीनो कंटेस्टेंट अलग अवतार में भी नज़र आने वाले हैं.Also Read - Behind Scenes With Tara Alisha Berry and Karan Jotwani: 'फर्स्ट्स' सीजन 6 की स्टार कास्ट ने शेयर किये कुछ अनसुने किस्से : Exclusive