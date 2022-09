Indian Navy New Ensign: भारतीय नौसेना को गुलामी के निशान से आखिरकार आजादी मिल गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के ध्‍वज के नए निशान का अनावरण कर दिया है.नौसेना के नए ध्‍वज से क्रॉस के निशान को हटा दिया गया है. साथ ही नौसैनिक क्रेस्‍ट को फिर से झंडे में शामिल किया गया है.इस पर लिखा है- शं नो वरुण:. पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि नौसेना ने आज गुलामी का एक निशान अपने सीने से उतार दिया है. बता दें, किसी भी देश की नौसेना का एक ध्वज होता है. जो नौसेना के युद्धपोतों, ग्राउंड स्टेशनों और उसके हवाई अड्डों सहित सभी नौसैनिक प्रतिष्ठानों के ऊपर फहराया जाता है. इसे नौसेना का निशान या ध्वज कहते हैं. भारतीय नौसेना का भी अपना निशान या ध्वज है, जिसमें सफेद रंग के आधार पर क्रॉस बना हुआ है. जो कि सेंट जॉर्ज का प्रतीक है. ध्वज के ऊपरी कोने में तिरंगा बना हुआ है. साथ ही क्रॉस के बीच में अशोक चिन्ह बना हुआ है. इसी निशान या ध्वज को बदला गया है. देखें वीडियोAlso Read - New Ensign of Indian Navy : आज से बदल गया भारतीय नौसेना का झंडा, जानें क्या है इसका इतिहास