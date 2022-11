Indian Railway: आधार कार्ड को IRCTC अकाउंट से जल्दी करें लिंक, मिलेंगे फायदे ही फायदे | Watch Video

@Ruby Dwivedi Zee (IDPL)

How To Link Irctc With Aadhaar Card: आजकल लोग घर बैठे-बैठे आईआरसीटीसी ऐप या वेबसाइट के जरिए अपने टिकट की बुकिंग कर लेते हैं. इस दौरान अगर कोई यूजर अपने अकाउंट को आईआरसीटीसी से लिंक नहीं करता है तो उसे महीने में केवल 12 टिकट तक बुकिंग करने की सुविधा मिलती है. वहीं अगर आप आधार कार्ड को आईआरसीटीसी से लिंक करते हैं तो टिकट बुकिंग की संख्या दोगुनी हो जाती है यानी आप 12 के बजाय एक महीने में 24 टिकट बुकिंग कर सकते हैं. साथ ही आप रेलवे से मुफ्त सफर करने का मौका भी पा सकते हैं. इसके अलावा यदि आप आधार लिंक आईआरसीटीसी अकाउंट की लकी ड्रा स्कीम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको रेलवे की ओर से दस हजार नकद रुपये भी मिल सकते हैं. अगर आप भी एक महीने में 24 टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं और आईआरसीटीसी अकाउंट की लकी ड्रा स्कीम में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो वीडियो में बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें और आधार कार्ड को IRCTC अकाउंट से जल्दी लिंक कर फायदे का लाभ उठाएं. देखें वीडियो